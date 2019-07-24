За сутки рязанские полицейские пресекли три наркопреступления

СЕГОДНЯ 13:44 2019-07-24T13:44:36+03:00

Также было составлено шесть административных протоколов за употребление и уничтожено две плантации конопли

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За сутки 23 июля полицейские Рязанской области пресекли три преступления связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Так в Московском районе города задержали двух ранее судимых жителей областного центра. В квартире на улице Пирогова у неработающего 39-летнего мужчины, оперативники изъяли 41 грамм марихуаны. А в жилище 20-летнего рязанца на улице Бирюзова полицейские обнаружили марихуану и синтетические наркотики трех наименований. Суммарно у парня изъяли 13 граммов запрещенных веществ.

Третий случай изъятия произошел в селе Береговое Путятинского района. У подозреваемого в хранении наркотиков 38-летнего местного жителя, при досмотре автомобиля Chevrolet Niva обнаружили 22 грамма марихуаны.

По всем трем случаям возбуждены уголовные дела.

Кроме того, за минувшие сутки полицейские составили 6 административных протоколов в отношении лиц, употребивших наркотики без назначения врача и уничтожили два очага произрастания конопли.

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Расследованием уголовного дела занимается региональное УФСБ (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU