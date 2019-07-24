У рязанского инвалида украли единственную коляску

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-24T13:18:00+03:00

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Полицейские раскрыли кражу инвалидной коляски у 28-летнего жителя города Кораблино. Проснувшись утром, молодой человек обнаружил, что из коридора квартиры пропала коляска - единственное, благодаря чему он мог передвигаться.

Парень вызвал полицейских, которые не обнаружили на двери никаких следов взлома. Позже стало известно, что накануне вечером сюда уже выезжал наряд, вызванный соседями из-за шумного застолья.

- Правоохранители, обнаружив, что родственники инвалида I группы распивают спиртное в компании знакомых, призвали собравшихся к порядку и тишине, после чего гости ушли. Оперативники предположили, что к пропаже инвалидной коляски причастны участники застолья, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Вскоре на сайте объявлений появилось сообщение о продаже подержанной инвалидной коляски под предлогом того, что она больше не нужна. Продавал ее 30-летний мужчина, который вместе с 27-летнем приятелем и совершил кражу.

Как выяснилось, мужчины, уходя из квартиры, заметили, что входную дверь за ними не закрыли. Чуть позже они решили воспользоваться ситуацией и похитили коляску для дальнейшей продажи.

ИСТОЧНИК KP.RU