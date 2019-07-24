На практику в Рязань приехали студенты со всей страны

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-24T12:33:02+03:00

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Рязанская нефтеперерабатывающая компания (дочернее общество НК «Роснефть») приняла более 50 студентов из ведущих инженерно-технических вузов России на трехнедельную производственную практику. Молодые люди из Москвы, Ставрополя, Екатеринбурга, Тамбова, Иваново, Смоленска, Новочеркасска, Санкт-Петербурга и Рязани смогли наглядно изучить практики, применяемые в РНПК.

Производственная практика для студентов – один из инструментов профориентационной работы РНПК в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Ежегодно завод принимает на производственную и преддипломную практику студентов ссузов и вузов профильных направлений со всей страны.

Занятия проводят как на учебном полигоне, где есть макеты действующих технологических установок завода, так и в производственных цехах. В ходе производственной практики за каждым студентом предприятие закрепляет руководителя из числа работников технологических объектов.

– Я закончила третий курс РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, факультет химической технологии и экологии. Впервые пришла на производственную практику и вообще впервые на нефтезаводе. Это очень хорошее практическое подкрепление навыков, которые я получила в вузе. Мой руководитель практики – ведущий инженер-лаборант исследовательской лаборатории Светлана Белова провела для нас обзорную экскурсию как по заводу, так и по лаборатории, все нам рассказала и показала. Мы всегда находимся с ней на связи, сейчас консультируемся в написании отчета. И, если предоставится возможность, я постараюсь снова вернуться на завод, – рассказала Тамара Мамедова.

В 2018 году на производственной практике в РНПК побывали 40 студентов ведущих инженерно-технических вузов России, на преддипломной – 24, проведено более 40 обзорных экскурсий для 900 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU