Прокуратура: вода в Пронском районе не соответствует санитарным нормам
Прокуратура с сотрудниками Роспотребнадзора проверила качество питьевой воды в Пронском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка установила, что на артезианской скважине в поселке Пронск, которая обеспечивает водой жителей нескольких улиц, нарушено ограждение зоны первого пояса. Кроме того, устье скважины не загерметизировано и нет дорожки с твердым покрытием.
Также специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды в одном из домов на улице Кирпичной в Пронске и на артезианской скважине на улице Юбилейной.
Согласно протоколам лабораторных исследований, отобранные пробы питьевой воды не соответствуют требованиям санитарных норм по железу.
В связи с выявленными нарушениями, возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Материалы дела направлены в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU