Прокуратура: вода в Пронском районе не соответствует санитарным нормам

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-24T11:00:36+03:00

Надзорные органы зафиксировали превышение железа в воде, которая поставляется жителям райцентра

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Прокуратура с сотрудниками Роспотребнадзора проверила качество питьевой воды в Пронском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка установила, что на артезианской скважине в поселке Пронск, которая обеспечивает водой жителей нескольких улиц, нарушено ограждение зоны первого пояса. Кроме того, устье скважины не загерметизировано и нет дорожки с твердым покрытием.

Также специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды в одном из домов на улице Кирпичной в Пронске и на артезианской скважине на улице Юбилейной.

Согласно протоколам лабораторных исследований, отобранные пробы питьевой воды не соответствуют требованиям санитарных норм по железу.

В связи с выявленными нарушениями, возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Материалы дела направлены в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU