Определено место и время прощания с бывшим руководителем Рыбновского района Владимиром Зюбой

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-24T11:06:16+03:00

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Напомним, что во вторник, 23 июля, скоропостижно у себя дома из-за проблем с сердцем скончался Владимир Зюба, предыдущие десять лет возглавлявший Рыбновский район Рязанской области. В июне этого года он ушел с поста главы администрации района по собственному желанию, а еще через месяц его не стало...

Церемония прощания с Владимиром Валентиновичем пройдет в четверг, 25 июля, в 12.00 в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы села Новоселки Рыбновского района.

Соболезнования родным и близким Владимира Зюбы выразили администрация района, правительство Рязанской области и губернатор Николай Любимов.

ИСТОЧНИК KP.RU