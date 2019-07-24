Дожди не покинут Рязань минимум до вечера среды

СЕГОДНЯ 10:14 2019-07-24T10:16:29+03:00

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 24 июля.

По информации метеорологов, в ближайшие часы и до конца суток в Рязани и по всему региону ожидаются грозы и кратковременные ливни. Ветер при этом будет усиливаться до 12-17 м/с.

По предварительному прогнозу на четверг, в этот день также пройдут дожди с грозами. Температура воздуха по области +22…+27ºС. А вот на пятницу, 26 июля, пока обещают прекращение дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU