Дожди не покинут Рязань минимум до вечера среды
По области та же ситуация
К выходным обещают прекращение осадков.
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 24 июля.
По информации метеорологов, в ближайшие часы и до конца суток в Рязани и по всему региону ожидаются грозы и кратковременные ливни. Ветер при этом будет усиливаться до 12-17 м/с.
По предварительному прогнозу на четверг, в этот день также пройдут дожди с грозами. Температура воздуха по области +22…+27ºС. А вот на пятницу, 26 июля, пока обещают прекращение дождей.
ИСТОЧНИК KP.RU