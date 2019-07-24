2019-07-24T09:39:52+03:00
Общество

Счетная палата Рязани будет отправлять результаты проверок в правоохранительные органы

Одно уголовное дело после такой проверки недавно уже возбудили
Мария БЛИНОВА
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Окончательно изменения в Устав КСП внесут на заседании Думы.Окончательно изменения в Устав КСП внесут на заседании Думы.
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23 июля в Рязанской городской Думе состоялось заседание комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике. В числе прочих вопросов народные избранники рассмотрели и изменения в Положение о Контрольно-счетной палате областного центра, сообщает пресс-служба гордумы.

Изменения касаются последствий, которые будут у проверок КСП: теперь после своего аудита, информацию о незаконном использовании бюджетных денег будут направлять в правоохранительные органы.

Напомним, только недавно после совместной проверки прокураты и КСП возбуждено уголовное дело в отношении директора МП «Управление капитального строительства города Рязани» Андрея Васина. Проверяли траты при строительстве детского сада в Кальном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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