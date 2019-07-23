2019-07-23T22:20:35+03:00
Общество

Губернатор выразил соболезнования по поводу кончины бывшего главы Рыбновского района Владимира Зюбы

Текст опубликован на сайте правительства Рязанской области
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Во вторник, 23 июля, около трех часов дня в своем доме из-за проблем с сердцем скоропостижно скончался Владимир Зюба. На протяжении последних десяти лет он возглавлявший Рыбновский район. 18 июня этого года подал в отставку.

На сайте правительства Рязанской области опубликовано соболезнование родным и близким:

- Губернатор и Правительство Рязанской области, центральные исполнительные органы государственной власти региона выражают глубокие соболезнования по поводу безвременной скоропостижной кончины Владимира Валентиновича Зюбы, который более десяти последних лет возглавлял Рыбновский район и внес большой вклад в развитие экономики и социальной сферы муниципального образования. Его отличал высокий профессионализм, ответственность, умение работать с людьми, твердая гражданская позиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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