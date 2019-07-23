2019-07-23T17:59:29+03:00
Общество

Рязанский дом, о котором писала «Комсомолка», продолжает разрушаться

Теперь со здания на прохожих сыплется «каменный дождь»
Константин МОГИЛИН
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Не так давно фасад здания капитально отремонтировали.Не так давно фасад здания капитально отремонтировали.Фото: Константин МОГИЛИН
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Рязанцы в социальных сетях пожаловались на то, что «прямо напротив администрации Рязани на прохожих сыплется «каменный дождь». Фасад здания разрушается прямо на головы прохожим. Про ограждение и недопущение таких ситуаций, похоже, собственники здания не слышали. Ждем несчастный случай?», - говорится в сообщении.

Позже пресс-служба горадминистрации сообщила, что за некачественный ремонт фасада отвечает региональный фонд капремонта и обслуживающая дом УК «На Маяковского».

- Префектура Советского района оградила опасное место, но, когда будут исправлять недостатки и будут ли, нам неизвестно, - пояснили в пресс-службе.

Дом № 33 на улице Ленина хорошо известен «Комсомолке». Еще в середине января у нас выходил материал «Охраняемое здание в центре Рязани потрескалось из-за неумелого ремонта». В нем жильцы возмущались начавшимся ремонтом помещения на первом этаже здания.

На многочисленные обращения жителей дома из управления регионального УМВД, прокуратуры Рязанской области, облжилинспекции и городской администрации пришли ответы, выдержанные в духе: все в пределах нормы, нарушений не выявлено.

Теперь, получается, дождались, что куски облицовки стали падать под ноги прохожим.

Между тем указанный дом является охраняемым объектом и входит в «Ансамбль улицы Астраханской».

Пока одна часть здания продолжает разрушаться, в другой натирают окна. Фото: Константин МОГИЛИН

Пока одна часть здания продолжает разрушаться, в другой натирают окна.Фото: Константин МОГИЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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