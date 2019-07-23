2019-07-23T17:51:33+03:00
Происшествия

В рязанской райцетре полностью выгорел местный ресторан

Здание загорелось глубокой ночью
Мария БЛИНОВА
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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В ночь на вторник, 23 июля, в поселке Милославское сгорел ресторан, сообщает издательство «Пресса».

Сигнал пожарным поступил около половины второго ночи. На улицу Привокзальную выехали 25 сотрудников. В итоге соседний торговый центр спасли, а вот само заведение площадью 800 кв. метров изнутри сгорело полностью.

Из людей никто не пострадал – здание с заведением под названием «Престиж» не использовалось. Причины возгорания сейчас устанавливают специалисты.

Фото: Издательство «Пресса».

Фото: Издательство «Пресса».

Напомним, днем ранее пожар произошел в Сасовском районе – 4-летний малыш спалил дом и сарай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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