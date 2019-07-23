В среду в семи многоэтажках рязанской Песочни отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 16:56 2019-07-23T16:56:43+03:00

Холодного водоснабжения не будет из-за ремонта на водопроводе.

ХВС не будет до четырех вечера

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В среду, 24 июля, в ряде домов Песочни отключат холодную воду, сообщает пресс-служба горадминистрации. Холодного водоснабжения не будет из-за ремонта на водопроводе, уточнили на муниципальном предприятии «Водоканал города Рязани».

С 9.00 до 16.00 холодную воду отключат на улице Зубковой в: д. 20 корп. 1, д. 20 корп. 2, д. 20 корп. 3, д. 20 корп. 4, д. 20 корп. 5, д. 20 корп. 6 и д. 20 корп. 7.

Напомним, номер телефона диспетчерской службы МП «Водоканал города Рязани» 41-06-25. Работает круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU