Ушел из жизни экс-глава Рыбновского района Владимир Зюба
На 61-ом году жизни скончался бывший глава Рыбновского района Владимир Зюба, сообщает портал RybnoeNet со ссылкой на источник в районной администрации.
Напомним, Владимир Зюба был избран главой муниципального образования — Рыбновский муниципальный район в октябре 2009 года. С апреля 2012 по июнь 2019 года возглавлял администрацию Рыбновского муниципального района.
18 июня 2019 года районные депутаты приняли его отставку.
По предварительным данным, Владимир Валентинович скончался дома из-за проблем с сердцем.
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ИСТОЧНИК KP.RU