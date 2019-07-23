2019-07-23T16:32:18+03:00
Общество

Ушел из жизни экс-глава Рыбновского района Владимир Зюба

Чиновник чуть более месяца назад покинул свой пост
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Умер Владимир Зюба.Умер Владимир Зюба.
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На 61-ом году жизни скончался бывший глава Рыбновского района Владимир Зюба, сообщает портал RybnoeNet со ссылкой на источник в районной администрации.

Напомним, Владимир Зюба был избран главой муниципального образования — Рыбновский муниципальный район в октябре 2009 года. С апреля 2012 по июнь 2019 года возглавлял администрацию Рыбновского муниципального района.

18 июня 2019 года районные депутаты приняли его отставку.

По предварительным данным, Владимир Валентинович скончался дома из-за проблем с сердцем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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