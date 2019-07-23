2019-07-23T16:14:29+03:00
Здоровье

В Перинатальном центре младенцев выхаживают с помощью «Панды»

Реанимационный комплекс пока есть только в одном медицинском учреждении региона
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Фото: минздрав Рязанской области.Фото: минздрав Рязанской области.
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Добродушное животное панда дало название реанимационному комплексу, который успешно работает в рязанском Перинатальном центре, сообщает пресс-служба регионального минздрава. Комплекс представляет собой обычный стол для новорожденных, но это настоящая передвижная реанимация.

Младенец сразу после рождения окутан теплом, а персонал остается в комфортных прохладных условиях. Врачи могут взвесить, провести интубацию (введение трубки в трахею для обеспечения проходимости дыхательных путей – Ред.), сделать рентген, следить за жизненно важными показателями малыша и даже провести операцию прямо здесь.

- К нам поступают женщины с самыми сложными случаями беременности и родов, - комментирует главный врач Перинатального центра Ирина Девятова. - Высокотехнологичная медицинская помощь часто требуется и детям. Например, таким, кто родился с экстремально низкой массой тела. Комплекс «Панда» помогает врачам в сложных случаях. Это уникальное для региона оборудование, в настоящее время им располагает только Перинатальный центр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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