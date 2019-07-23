2019-07-23T15:37:18+03:00
Общество

В среду в Рязанскую область вернется жара

Останется она минимум до 25 числа
Мария БЛИНОВА
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В фонтанах не знаем, в температура воды в Оке сейчас +17…+19ºС.В фонтанах не знаем, в температура воды в Оке сейчас +17…+19ºС.
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 24 июля.

По данным синоптиков, в эту среду ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие или умеренные дожди, будут и грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, ожидаются и порывы до 12-17 м/с.

Внимание: ночью и утром в отдельных районах области туман!

Температура воздуха по области ночью +13...+ 18°С, днем столбики термометров дойдут-таки до +23...+28°С.

По предварительному прогнозу метеорологов, в ночь на четверг будет также 13...+ 18°С, а днем обещают и до +29°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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