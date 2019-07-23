Житель Архангельска обворовывал рязанцев, представляясь наркополицейским

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-23T15:27:37+03:00

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Рязанские полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Архангельска, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

С августа по январь текущего года мужчина звонил на телефоны пожилых рязанцев и, представляясь полицейским, сообщал, что их родственник попался с наркотиками. Однако, для того, чтобы решить вопрос без возбуждения уголовного дела, необходимо перевести деньги.

Напуганные люди послушно переводили необходимые суммы, а когда понимали, что их обманули, обращались в правоохранительные органы. Совокупный материальный ущерб составил 205 тысяч рублей.

Вскоре рязанские следователи вычислили личность злоумышленника. Им оказался безработный и уже судимый за кражу 34-летний мужчина. В январе его арестовали и доставили из Архангельска в Рязань.

Материалы уголовного дела переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU