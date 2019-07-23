Роспотребнадзор рассказал рязанцам, как выбирать качественное мороженое

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-23T13:57:13+03:00

Роспотребнадзор: Обращайте внимание на срок годности, и если маркировка стерта или размыта, то лучше откажитесь от покупки. Фото: Иван ВИСЛОВ

На прилавках магазинов может появиться некачественный продукт, поэтому потребителям необходимо обращать внимание на множество факторов

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Региональный Роспотребнадзор опубликовал для рязанцев памятку, как правильно выбирать качественное мороженое.

Специалисты ведомства просят потребителей обращать на следующие моменты:

- ознакомьтесь с названием продукта. Наименование мороженого с заменителем молочного жира должно включать полное понятие «мороженое с заменителем молочного жира». Не допускается применение понятий «молочное», «сливочное», «пломбир» в маркировке мороженого с заменителем молочного жира;

- стабилизаторы — естественные ингредиенты любого мороженого, они позволяют продукту держать форму. При производстве допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и другие. Эти добавки допускаются в мороженом – их содержание, как правило, находится в пределах гигиенической нормы;

- мороженое бывает мягким и закаленным. Закаленное мороженое делают из смеси, которую затем фризеруют, расфасовывают и закаливают. Мягкое мороженое не проходит стадию закаливания и поэтому имеет небольшой срок хранения.

Признаки качественного мороженого:

- оно откалывается. Потому что хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции;

- недеформированное, так как если оно деформировано, то вероятнее всего был нарушен режим хранения или срок годности продукта на исходе.

«Обращайте внимание на срок годности, и если маркировка стерта или размыта, то лучше откажитесь от покупки. Обнаружить растительные жиры при покупке невозможно. Связано это с улучшением технологий производства. Единственный способ понять, добавлял ли производитель в мороженое растительные жиры – исследовать в лаборатории на наличие фитостеринов», - говорится в сообщении.

Кроме того, Роспотребнадзор обращает внимание, что мороженое с растительными жирами стоит значительно дешевле.

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ИСТОЧНИК KP.RU