2019-07-23T14:20:46+03:00
Происшествия

У рязанского дилера изъяли более 650 граммов «синтетики»

Расследование уголовного дела продолжается
Константин МОГИЛИН
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Фото: УФСБ по Рязанской области.Фото: УФСБ по Рязанской области.
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Сотрудники подразделения СОБР регионального управления Росгвардии совместно с офицерами УФСБ по Рязанской области задержали подозреваемого в распространении наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщают пресс-службы Росгвардии и УФСБ.

Во время обыска у мужчины было обнаружено и изъято более 650 граммов наркотиков синтетического происхождения. Также в жилище наркодилера найдены расфасованные партии наркотика, упаковочный материал, смартфоны, ноутбук, а также, пневматический пистолет.

Фото: УФСБ по Рязанской области.

Фото: УФСБ по Рязанской области.

Фото: УФСБ по Рязанской области.

Фото: УФСБ по Рязанской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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