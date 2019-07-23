У рязанского дилера изъяли более 650 граммов «синтетики»
Сотрудники подразделения СОБР регионального управления Росгвардии совместно с офицерами УФСБ по Рязанской области задержали подозреваемого в распространении наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщают пресс-службы Росгвардии и УФСБ.
Во время обыска у мужчины было обнаружено и изъято более 650 граммов наркотиков синтетического происхождения. Также в жилище наркодилера найдены расфасованные партии наркотика, упаковочный материал, смартфоны, ноутбук, а также, пневматический пистолет.
Фото: УФСБ по Рязанской области.
Фото: УФСБ по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU