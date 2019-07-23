Рязанские омоновцы послушали на рок-фестивале полторы сотни российских групп

СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-23T12:20:33+03:00

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Бойцы ОМОН управления Росгвардии по Рязанской области вернулись из служебной командировки в Тверскую область. Там вместе с коллегами из других регионов они охраняли порядок на крупнейшем рок-фестивале страны - «Нашествии», сообщает пресс-служба ведомства.

В этом году фестиваль прошел уже в 20 раз, а выступления более 140 российских рок-групп смотрели и слушали 200 тысяч человек. Помимо этого гости фестиваля могли посетить уникальный павильон «Роскосмоса» и увидеть в прямом эфире запуск ракеты с Байконура.

Все рязанцы охранявшие отдых россиян получили благодарность от руководства тверского Управления Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU