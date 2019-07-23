2019-07-23T11:28:27+03:00
Происшествия

Пропавшие рязанские сестры-двойняшки найдены

По предварительной информации, они пошли к родственникам и заблудились
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В воскресенье, 21 июля, из дома в деревне Бакланово Пронского района ушли в неизвестном направлении две 14-летние сестры-двойняшки. К поиску детей незамедлительно были подключены все ведомства и большое количество волонтеров. Утром во вторник, 23 июля, появилась информация, что девочек нашли живыми и невредимыми.

Они, не предупредив старших, отправились к родственникам в соседний район (в город Скопин), но сбились с пути и заплутали. Обнаружили их в деревне Березняги Скопинского района.

Следственный комитет РФ по Рязанской области сообщает, что в настоящее время с детьми работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства их пропажи, а также не совершалось ли в их отношении каких-нибудь преступных действий.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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