2019-07-23T11:30:57+03:00
Происшествия

На рязанской дороге «ВАЗ» не пропустил велосипедистку

Женщину отправили к врачам
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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22 июля около пяти вечера в Касимове произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

58-летний местный житель на «ВАЗ-2111», по предварительным данным, выезжал с второстепенной дороги и не пропустил ехавшую по главной 47-летнюю велосипедистку. В итоге женщину доставили в медучреждение.

В тот же день произошла и трагедия: в Спасском районе под колесами автомобиля погиб человек – на грунтовой дороге иномарка насмерть задавила маленького ребенка.

Помимо этих аварий за прошедшие сутки на дорогах области зарегистрировано еще 4 ДТП, в которых 6 человек получили травмы. Еще в 32 авариях пострадали лишь машины. Инспекторы задержали 11 пьяных водителей.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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