Следователи подключились к розыску пропавших в Рязанской области сестер-двойняшек

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-23T10:10:18+03:00

Подростки ушли из дома и уже больше суток не выходят на связь с родственниками

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Следователи СУ СК России по Рязанской области проводят доследственную проверку по факту безвестного исчезновения двух 14-летних сестер-двойняшек — Юлии и Виктории Уховых, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что 21 июля сестры ушли из дома и до настоящего времени их местонахождение не установлено (читать подробнее).

КУДА ЗВОНИТЬ?

Всем, кому известно о местонахождении девочек, просьба обращаться по телефонам: 8 (49130) 2-19-50 (Михайловский МСО СУ СК России по Рязанской области), 8 (4912) 21-81-69 (одел криминалистики следственного управления) или 02 (112).

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ИСТОЧНИК KP.RU