2019-07-23T07:02:50+03:00
Общество

В центре Рязани у «Малины» хотят сделать пешеходную зону

Предполагается, что кроме спецмашин и автомобилей местных жителей проехать у торгового центра никто не сможет
Яков РЫКОВ
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Если все удастся, то еще одна пешеходная зона появится у ТРЦ "Малина" в Рязани.Если все удастся, то еще одна пешеходная зона появится у ТРЦ "Малина" в Рязани.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В центре Рязани хотят сделать еще одну пешеходную зону. На провластном ресурсе «Наш дом Рязань» появился опрос: «Согласны ли вы с инициативой организовать пешеходную зону на территории, прилегающей к торговому центру «Малина»».

Предполагается на всей территории вокруг торгового центра запретить проезд автомобилей, кроме спецмашин и личного транспорта жителей близлежащих домов. Что касается пешеходной зоны, то ее хотят благоустроить на деньги инвестора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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