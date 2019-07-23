В центре Рязани у «Малины» хотят сделать пешеходную зону
В центре Рязани хотят сделать еще одну пешеходную зону. На провластном ресурсе «Наш дом Рязань» появился опрос: «Согласны ли вы с инициативой организовать пешеходную зону на территории, прилегающей к торговому центру «Малина»».
Предполагается на всей территории вокруг торгового центра запретить проезд автомобилей, кроме спецмашин и личного транспорта жителей близлежащих домов. Что касается пешеходной зоны, то ее хотят благоустроить на деньги инвестора.
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ИСТОЧНИК KP.RU