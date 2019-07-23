2019-07-23T05:56:25+03:00
Происшествия

В Рязанской области пропали две девочки – родные сестры

Подростки ушли из дома с рюкзаками и не выходят на связь с родными более суток
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Фото: "Лиза Алерт Рязань".Фото: "Лиза Алерт Рязань".
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В Рязанской области пропали две 14-летние девочки, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, Юлия и Виктория Уховы 21 июля ушли из дома в поселке Бакланово Пронского района и не вернулись.

Приметы Виктории: рост 155 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза зеленые.

Была одета: джинсы, розовая футболка, черные кроссовки.

С собой черный рюкзак.

Приметы Юлии: рост 157 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза зеленые.

Была одета: бриджи или джинсы, желтая футболка, белые кроссовки

С собой фиолетовый рюкзак.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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