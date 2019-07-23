В Рязанской области пропали две девочки – родные сестры
В Рязанской области пропали две 14-летние девочки, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
По информации волонтеров, Юлия и Виктория Уховы 21 июля ушли из дома в поселке Бакланово Пронского района и не вернулись.
Приметы Виктории: рост 155 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза зеленые.
Была одета: джинсы, розовая футболка, черные кроссовки.
С собой черный рюкзак.
Приметы Юлии: рост 157 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза зеленые.
Была одета: бриджи или джинсы, желтая футболка, белые кроссовки
С собой фиолетовый рюкзак.
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ИСТОЧНИК KP.RU