В Рязанской области пропали две девочки – родные сестры

СЕГОДНЯ 05:52 2019-07-23T05:56:25+03:00

Подростки ушли из дома с рюкзаками и не выходят на связь с родными более суток

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В Рязанской области пропали две 14-летние девочки, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

По информации волонтеров, Юлия и Виктория Уховы 21 июля ушли из дома в поселке Бакланово Пронского района и не вернулись.

Приметы Виктории: рост 155 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза зеленые.

Была одета: джинсы, розовая футболка, черные кроссовки.

С собой черный рюкзак.

Приметы Юлии: рост 157 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза зеленые.

Была одета: бриджи или джинсы, желтая футболка, белые кроссовки

С собой фиолетовый рюкзак.

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ИСТОЧНИК KP.RU