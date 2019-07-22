2019-07-22T21:22:12+03:00
Спорт

ФК «Рязань» поставлена задача на сезон - занять место не ниже пятого

Состоялась предсезонная пресс-конференция руководства футбольного клуба
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Стадион "Спартак", 22 июля.Стадион "Спартак", 22 июля.
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В понедельник, 22 июля, на стадионе «Спартак» состоялась пресс-конференция руководства футбольного клуба «Рязань». На вопросы журналистов ответили президент ФК «Рязань» Дмитрий Малахов, директор команды Вадим Бращин, а также тренерский штаб: Виктор Навоченко, Юрий Кулешов, Олег Елисеев.

В этом году команде поставлена задача - занять в турнирной таблице место не ниже пятого. Напомним, что футбольный клуб принимает участие в розыгрыше первенства России в Центральной зоне Второго дивизиона.

В более долгосрочной перспективе перед тренерским штабом стоит задача заигрывать за команду мастеров рязанских юношей. Кстати, именно по причине неэффективной работы в этом направлении не был продлен контракт с экс-наставником «горожан» Гарником Аваляном.

После двухлетнего перерыва для стимулирования игроков вновь вводится система призовых.

Ближайший домашний матч ФК «Рязань» проведет в среду, 24 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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