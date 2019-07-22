2019-07-22T11:52:28+03:00
Происшествия

Уходя от столкновения, на рязанской дороге перевернулся автомобиль

Пострадали четыре человека
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В воскресенье, 21 июля, около 5.40 в Касимовском районе на автодороге Шилово – Касимов произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 61-летний житель Нижегородской области, управляя автомобилем Mitsubishi Pagero Sport, неожиданно увидел на дороге препятствие. Уходя от столкновения, водитель потерял контроль над автомобилем. Иномарка съехала в противоположный кювет и перевернулась.

В происшествии травмы получили четыре человека: водитель и его пассажиры, в том числе восьмилетний ребенок. Все они вынуждены были обратиться за медицинской помощью.

По факту автоаварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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