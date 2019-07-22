2019-07-22T12:13:47+03:00
Происшествия

Появилось фото с места гибели на пожаре в Ряжске 56-летнего рязанца

Следственный комитет продолжает проводить проверку по факту обнаружения трупа
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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Появилось фото с места гибели на пожаре в Ряжске 56-летнего мужчины. Напомним, рано утром на телефон диспетчера пожарной части №29 поступило сообщение о пожаре на улице Мира. Возгорание произошло в двухэтажном здании, в котором располагалась частная баня. На пожаре обнаружили труп мужчины (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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