Появилось фото с места гибели на пожаре в Ряжске 56-летнего рязанца

СЕГОДНЯ 11:01 2019-07-22T12:13:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Появилось фото с места гибели на пожаре в Ряжске 56-летнего мужчины. Напомним, рано утром на телефон диспетчера пожарной части №29 поступило сообщение о пожаре на улице Мира. Возгорание произошло в двухэтажном здании, в котором располагалась частная баня. На пожаре обнаружили труп мужчины (читать подробнее).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Спасая имущество на пожаре в дачном поселке, обгорел 81-летний пенсионер

Огонь в Рязанском районе уничтожил дом, гараж и легковой автомобиль (подробнее).

Рязанским погорельцам-многодетной семье областное правительство вручило газовую плиту

Пожар весной этого года уничтожил все имущество семьи Корецких (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU