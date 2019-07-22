Появилось фото с места гибели на пожаре в Ряжске 56-летнего рязанца
Появилось фото с места гибели на пожаре в Ряжске 56-летнего мужчины. Напомним, рано утром на телефон диспетчера пожарной части №29 поступило сообщение о пожаре на улице Мира. Возгорание произошло в двухэтажном здании, в котором располагалась частная баня. На пожаре обнаружили труп мужчины (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Спасая имущество на пожаре в дачном поселке, обгорел 81-летний пенсионер
Огонь в Рязанском районе уничтожил дом, гараж и легковой автомобиль (подробнее).
Рязанским погорельцам-многодетной семье областное правительство вручило газовую плиту
Пожар весной этого года уничтожил все имущество семьи Корецких (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU