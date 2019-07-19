«Больничные», «декретные» и «детские» рязанцам стали платить напрямую

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-19T16:36:21+03:00

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Рязанское отделение Фонда социального страхования (ФСС) отчиталось за первые три недели работы экспериментальной программы «Прямые выплаты». С 1 июля граждане могут получать полагающиеся им выплаты (пособия по листку нетрудоспособности, по родам и уходу за ребенком, на санаторно-курортное лечение) не через бухгалтерию работодателя, а напрямую самому работнику – почтовым переводом, перечислением на счет в банке или на карту платежной системы «Мир». Для этого надо лишь заявить о своем желании по месту работы.

– Теперь рязанцы не зависят от финансового положения своего работодателя, – отметил управляющий региональным отделением ФСС Игорь Кудряшов. – Даже если счета предприятия будут арестованы, граждане все равно получат свои перечисления.

По данным его сотрудников, за три недели проведено более 3 тысяч выплат на сумму почти 40 миллионов рублей. Рязанская область – 59-й регион России, где внедрена эта система, позволяющая без всяких проверок отслеживать использование каждой копейки бюджетных денег, проходящих через Фонд социального страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU