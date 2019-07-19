2019-07-19T12:11:47+03:00
Недвижимость

С понедельника в Канищеве Рязани массово отключат горячую воду

ГВС не будет две недели
Мария БЛИНОВА
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На очереди еще ряд улиц, в том числе Татарская, Полетаева и Пушкина.На очереди еще ряд улиц, в том числе Татарская, Полетаева и Пушкина.
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В Рязани грядет очередное массовое отключение горячей воды. Вызвано это плановой профилактикой на системах теплоснабжения, напоминает городское управление энергетики и ЖКХ.

С 22 июля по 4 августа горячего водоснабжения не будет по адресам:

улица Бирюзова: д. 1а, д. 1 корп. 1, д. 1 корп. 2, д. 1 корп. 3, д. 1 корп. 4, д. 1 корп. 5, д. 1 корп. 6, д. 1 корп. 7, д. 1 корп. 8, д. 10, д. 11, д. 12, д. 13, д. 13а, д. 14, д. 15 корп. 1, д. 15/2, д. 17, д. 18, д.19, д. 19а, д. 19 корп. 1, д. 2 корп. 1, д. 20, д. 20/1, д. 20а, д. 21, д. 21 корп. 2, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 3 корп. 2, д. 3 корп. 3, д. 3 корп. 4, д. 3 корп. 5, д. 4, д. 4 корп. 1, д. 4 корп. 2, д. 4а, д. 5, д. 5 корп. 1, д. 5 корп. 2, д. 6, д. 6а, д. 6б, д. 6 корп. 1, д. 6 корп. 2, д. 7, д. 7б, д. 7 корп. 1, д. 7 корп. 2, д. 8, д. 8а, д. 8 корп. 1, д. 9/23;

улица Интернациональная: д. 10, д. 11, д. 11а, д. 12, д. 13, д. 13/1, д. 14, д. 14а, д. 15, д. 16, д. 16 корп. 1, д. 17, д. 17 корп. 1, д. 2 корп. 2, д. 3, д. 3 корп. 1, д. 4, д. 4 корп. 1, д. 4 корп. 2, д. 5, д. 5 корп. 1, д. 6, д. 7, д. 7а, д. 8/29;

улица Станкозаводская: д. 22/10, д. 24, д. 25, д. 25 корп. 1, д. 26, д. 27, д. 28/1, д. 28/9.

Полный график отключений по начало августа здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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