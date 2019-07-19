В Рязани снесли еще две сотни незаконных рекламных конструкций
18 июля в Рязанской городской Думе прошло заседание комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции, сообщает пресс-служба гордумы. В числе прочих вопросов, обсуждалось и соблюдение закона «О рекламе».
По информации горадминистрации, в облцентре активизировали демонтаж рекламных конструкций, которые были установлены без соответствующего разрешения. Так, с января по май вынесено почти 250 предписаний на демонтаж, 219 таких объектов уже снесли.
Напомним, в тот же день в гордуме состоялось заседание и комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности. На нем обсудили расширение функций МУП «Управление Рязанского троллейбуса». УРТ планирует капитально заняться автобусными перевозками, использую для этого машины «Автоколонны 1310».
ИСТОЧНИК KP.RU