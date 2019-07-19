Касимовских поваров научат готовить старинные русские блюда

СЕГОДНЯ 09:57 2019-07-19T09:57:46+03:00

Изменить размер текста: A A

30 июля в Касимове пройдет мастер-класс для поваров предприятий общественного питания Рязанской области, сообщает региональное министерство экономического развития. Проведет мастер-класс на тему «Старинные рецепты Руси свежим взглядом» шеф-повар с 25-летним стажем Сергей Малаховский. Он же является учредителем петербургского гриль-бара «Ребра House» и ведущим кулинарной программы телеканала «Еда».

Состоится бесплатный мастер-класс в ресторане «Касимовский дворик».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Повар рязанского дома-интерната для престарелых и инвалидов приготовила осетра в заливном

Но отведали его лишь члены жюри профконкурса (подробнее).

Французский шеф-повар Мишель Луи Ленц: Чтобы развивался туризм, в каждом регионе должна быть аутентичная еда

Именитый гость Первого Международного форума в эксклюзивном интервью рязанской «Комсомолке» рассказал о том, что такое пища для хорошего самочувствия, зачем он квасит борщ и где собирается разбить огород для своей семьи (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU