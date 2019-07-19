2019-07-19T09:57:46+03:00
Общество

Касимовских поваров научат готовить старинные русские блюда

Ведущий телеканала «Еда» проведет бесплатный мастер-класс в Рязанской области
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Фото: Богданов Сергей.Фото: Богданов Сергей.
Изменить размер текста:

30 июля в Касимове пройдет мастер-класс для поваров предприятий общественного питания Рязанской области, сообщает региональное министерство экономического развития. Проведет мастер-класс на тему «Старинные рецепты Руси свежим взглядом» шеф-повар с 25-летним стажем Сергей Малаховский. Он же является учредителем петербургского гриль-бара «Ребра House» и ведущим кулинарной программы телеканала «Еда».

Состоится бесплатный мастер-класс в ресторане «Касимовский дворик».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Повар рязанского дома-интерната для престарелых и инвалидов приготовила осетра в заливном

Но отведали его лишь члены жюри профконкурса (подробнее).

Французский шеф-повар Мишель Луи Ленц: Чтобы развивался туризм, в каждом регионе должна быть аутентичная еда

Именитый гость Первого Международного форума в эксклюзивном интервью рязанской «Комсомолке» рассказал о том, что такое пища для хорошего самочувствия, зачем он квасит борщ и где собирается разбить огород для своей семьи (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Рязани снесли еще две сотни незаконных рекламных конструкций
В Рязани прошли обыски у проектировщиков ремонта Солотчинского моста
Синоптики предупреждают рязанцев о резком ухудшении погоды
Арестован водитель, из-за которого на улице Ситниковской погибла молодая женщина
В Московском районе Рязани закрывают один из пунктов КВЦ
УФАС: Перевозчик на маршрут №42 в Рязани выбран законно
Появились подробности гибели рязанки в колодце в Кораблинском районе
В Рязани назвали имена журналистов, выполнивших «Специальное задание»
В Рязани умер электромонтажник, получивший сильнейшие ожоги
Нашумевший опрос по парковке на Первомайке помог продвинуть провластный сайт
Рязанка выиграла в жилищную лотерею дом за 700 тысяч рублей
Рязанцам, планирующим купить квартиру, VELLCOM group подготовит удобную банковскую программу
В Рязани из окна дома выпал пенсионер
В ресторане «БУФЕТЪ» действует новое летнее меню
Трое подростков грабили рязанцев в одной из арок на Почтовой
Рязанцы попросили Татьяну Панфилову оказать содействие в решении насущных проблем
Адвокат владельца рязанской «Дикой утки» не верит доводам экспертов
В Скопинском районе брошены силы на ремонт важнейшей дороги