Рязанка выиграла в жилищную лотерею дом за 700 тысяч рублей
Рязанка выиграла в «Жилищной лотерее» дом стоимостью 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба «Столото». Победительница 344-го тиража рассказала, что лотерейный билет ей подарила бабушка.
Теперь на выигранные деньги бухгалтер собирается с мужем сделать хороший ремонт в недавно купленной квартире.
Напомним, ранее рязанец Александр Володин, тоже, кстати, бухгалтер, выиграл двухкомнатную квартиру стоимостью 3 млн рублей (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU