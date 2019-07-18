Рязанка выиграла в жилищную лотерею дом за 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-18T17:35:17+03:00

Женщина планирует взять деньги и сделать ремонт в новой квартире

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Рязанка выиграла в «Жилищной лотерее» дом стоимостью 700 тысяч рублей, сообщает пресс-служба «Столото». Победительница 344-го тиража рассказала, что лотерейный билет ей подарила бабушка.

Теперь на выигранные деньги бухгалтер собирается с мужем сделать хороший ремонт в недавно купленной квартире.

Напомним, ранее рязанец Александр Володин, тоже, кстати, бухгалтер, выиграл двухкомнатную квартиру стоимостью 3 млн рублей (читать подробнее).

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Такая лотерея проводится здесь уже больше 30 лет (подробнее).

Рязанец выиграл в лотерею квартиру – приз решил забрать деньгами

Теперь пенсионер-счастливчик намерен помочь семье сына (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU