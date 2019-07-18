2019-07-18T17:15:05+03:00
Недвижимость

Рязанцам, планирующим купить квартиру, VELLCOM group подготовит удобную банковскую программу

Специалист отдела продаж сориентирует покупателей по всем предложениям, составу пакета документов для подачи заявления и при необходимости будет сопровождать сделку с банком
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Фото: VELLCOM group.Фото: VELLCOM group.
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Покупка квартиры - одно из самых приятных и важных решений в жизни любого человека, при принятии которого нужно учесть много различных факторов. Один из них - выбор банка!

Люди, планирующие покупку квартиры от компании VELLCOM group, найдут большой выбор программ самых разных банков.

Хорошая новость от нашего партнера - Сбербанка!

Банк установил особые сниженные ставки кредитования для сотрудников МЧС, получающих заработную плату на карты банка. Теперь они составят - 9,6% годовых.

Специалист отдела продаж «VELLCOM DOM» сориентирует вас по имеющимся предложениям, составу пакета документов для подачи заявления и при необходимости будет сопровождать вашу сделку с банком.

Получить более подробную информацию об индивидуальных условиях приобретения недвижимости можно в офисе компании или по телефону отдела продаж: +7 (4912) 300-707.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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