2019-07-18T16:17:08+03:00
Общество

В ресторане «БУФЕТЪ» действует новое летнее меню

От необычных бутербродов – до морепродуктов и теплых салатов
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Лето – не только на календаре, но и в ресторане «БУФЕТЪ». Об этом свидетельствует специальное меню, в котором блюда легкие, как июльский ветерок.

Вот только несколько примеров: черемуховые блинчики с рикоттой из собственной сыроварни «Коза и Кастрюля», нежные вареники с рикоттой в сливочном соусе со сморчками, морепродукты в ореховом соусе с помидорами. Любители сыров по достоинству оценят ремесленную брынзу, маринованную в оливковом масле с овощами.

Бутерброды на хрустящем ржаном хлебе тоже найдут немало поклонников. Вариантов много – с соленой неркой, кремом из брынзы и рукколой, форшмак из сельди пряного посола со свекольным муссом и яблоком, ассорти с нежным паштетом из утки с апельсином, из курицы с вяленым томатом.

Единственная сложность – сделать выбор, если вы торопитесь. Если же никуда не спешите и не считаете калории, можно попробовать всего понемногу. Похрустим?

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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