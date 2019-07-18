Рязанцы попросили Татьяну Панфилову оказать содействие в решении насущных проблем

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-18T15:47:03+03:00

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17 июля руководитель общественной приемной партии «Единая Россия», депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова провела личный прием граждан. Среди вопросов, с которыми обратились рязанцы – расселение аварийного дома, оказание материальной помощи и другие.

С коллективным обращением на прием пришла заявительница, которая проживает в двухэтажном восьмиквартирном доме на улице Чапаева.

– Восемь лет назад наш дом признали аварийным, однако мы с этим не согласны. Судебные тяжбы идут уже не первый год. На последнем заседании суд принял решение о принудительном выкупе нашего жилья и обязал выселиться. Но та сумма, которую нам предлагают за наши квадратные метры и несколько соток земли, нас не устраивает, – рассказала рязанка.

Татьяна Панфилова дала женщине рекомендации о дальнейших действиях по защите прав жильцов дома, признанного аварийным, а также направила на личный прием к адвокату общественной приемной.

За материальной помощью к руководителю приемной обратилась мама рязанки – победителя и призера многих международных и всероссийских конкурсов. Девочку пригласили принять участие в благотворительном концерте лауреатов международной премии «Филантроп», который пройдет в Китайской Республике Тайвань. Перелет из Москвы и проживание оплачивают организаторы. Заявительница попросила помочь компенсировать затраты на оформление загранпаспортов и дорогу до аэропорта и обратно. Татьяна Панфилова написала обращение в фонд «Наши дети» с просьбой оказать материальную помощь.

Жители Рязанского района обратились за поддержкой представления молодежного проекта на конкурс президентских грантов. Руководитель общественной партийной приемной высоко оценила идею и пригласила заявителей на заседание наблюдательного совета Центра поддержки гражданских инициатив, где проект рассмотрят и дадут свою оценку эксперты.

Общественная приемная партии «Единая Россия» находится по адресу: Рязань, ул. Горького, 49А. Информацию по приему на текущий месяц, а также по тематическим приемам и «горячим линиям» можно узнать по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23, в группе ВКонтакте, e-mail: op@ryazan.er.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU