В Скопинском районе брошены силы на ремонт важнейшей дороги

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-18T14:46:23+03:00

В этом году отремонтируют участок региональной трассы за 185 млн рублей

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В Скопинском районе продолжают ремонтировать участок региональной дороги, соединяющей несколько крупных населенных пунктов: Коготково, Корневое, Пупки, Князево, Топилы. В этом году планируется отремонтировать 15 км дороги на сумму 185 млн рублей.

Фото: администрация Скопинского района.

- Участок дороги находился в плачевном состоянии, - рассказывает глава администрации Скопинского района Александр Боков. - Мы прекрасно понимали, что без помощи региона этот дорогостоящий проект нельзя было реализовать. Мы неоднократно обращались в министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, приводили множество аргументов в необходимости ремонта этого участка. Нас услышали, и деньги выделили. 17 июня субподрядчик из Рязани ООО «Долстрим» приступил к работе. На данный момент рабочие выполнили порядка 60% объема работ по всему объекту.

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ИСТОЧНИК KP.RU