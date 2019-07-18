2019-07-18T13:49:45+03:00
Общество

Власти продолжают вывозить из Рязани свалки мусора

Администрация города напоминает жителям и хозяйствующим субъектам о необходимости уборки и благоустройства прилегающих к их владениям территорий
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Фото: администрация Рязани.Фото: администрация Рязани.
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За минувшую неделю с улицы Маяковского вывезли несанкционированную свалку объемом 50 кубометров, сообщает пресс-служба администрации Рязани. Кроме того, продолжаются работы по ликвидации свалок в частном секторе по 3-му Новопавловскому проезду, в районе домов №№45 и 53 по улице Право-Лыбедская.

На улице Семинарской у дома №16 рабочие снесли три разрушенных сарая и пять аварийных деревьев.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По вопросам вывоза несанкционированных свалок обращаться в префектуры Рязани с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00) по следующим телефонам:

- Советский район — (4912) 21-65-70;

- Октябрьский район — 28-37-49;

- Железнодорожный район — 76-47-88;

- Московский район — 37-35-19.

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В Рязанском районе обнаружили несколько несанкционированных свалок

Но кто их должен убирать, мы так и не смогли выяснить в течение нескольких часов и долгих телефонных переговоров (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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