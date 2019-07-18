Фонд социального страхования расскажет рязанцам о своих услугах

СЕГОДНЯ 13:01 2019-07-18T13:37:08+03:00

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Одна из важных задач государства – социальное страхование всех граждан на случай нетрудоспособности, производственных травм, а также различные выплаты работникам, льготное санаторно-курортное лечение. Как все это работает в наши дни? Рязанское отделение Фонда социального страхования проведет на эту тему для журналистов и общественности круглый стол, где рассмотрят вопросы о госуслугах фонда, электронных больничных листах (их в Рязанской области уже более 75 тысяч), прямые выплаты работникам, новые условия перечисления денег на банковские карты, статистику несчастных случаев на работе в первом полугодии 2019 года.

Участие в круглом столе примут управляющий Рязанским региональным отделением Фонда социального страхования Игорь Кудряшов, его заместитель Оксана Иванова, начальник отдела страхования профессиональных рисков Наталья Масленникова, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат Михаил Лапицкий, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Ирина Курчевская, консультант группы по обеспечению санаторно-курортного лечения льготников Наталья Зубова, представители надзорных органов, промышленников и работодателей.

Обсуждение состоится 19 июля в региональном отделении Фонда социального страхования (ул. Свободы, д. 53). Начало мероприятия в 11:00, аккредитация журналистов по тел. (4912) 95-78-86.

ИСТОЧНИК KP.RU