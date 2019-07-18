За удар полицейскому в лицо молодого рязанца отправили в колонию строгого режима

СЕГОДНЯ 12:53 2019-07-18T13:59:15+03:00

Сколь серьезны телесные повреждения в правоохранительных органах не уточнили.

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Прокуратура Московского района Рязани поддержала гособвинение в отношении жителя облцентра. Мужчина обвинялся в применении насилия по отношению к представителю власти, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В ноябре прошлого года ранее судимый 21-летний рязанец прямо в отделении полиции кулаком ударил сотрудника УМВД в лицо.

– Причинив тем самым телесные повреждения, – дополнили в правоохранительных органах.

Теперь суд признал его виновным и назначил наказание – 3,5 года лишения свободы. Молодой человек отправится в колонию строгого режима. Кроме этого, по предыдущему приговору его лишили водительских прав на три года.

Приговор в законную силу не вступил, и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU