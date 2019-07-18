За удар полицейскому в лицо молодого рязанца отправили в колонию строгого режима
Прокуратура Московского района Рязани поддержала гособвинение в отношении жителя облцентра. Мужчина обвинялся в применении насилия по отношению к представителю власти, сообщает пресс-служба надзорного органа.
В ноябре прошлого года ранее судимый 21-летний рязанец прямо в отделении полиции кулаком ударил сотрудника УМВД в лицо.
– Причинив тем самым телесные повреждения, – дополнили в правоохранительных органах.
Теперь суд признал его виновным и назначил наказание – 3,5 года лишения свободы. Молодой человек отправится в колонию строгого режима. Кроме этого, по предыдущему приговору его лишили водительских прав на три года.
Приговор в законную силу не вступил, и может быть обжалован.
ИСТОЧНИК KP.RU