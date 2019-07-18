В Рязани отмечают 50-летний юбилей десантного голубого берета
26 июля 1969 года головной убор советских десантников, введенный за два года до этого вместо пилотки, официально сменил цвет с малинового на голубой. До этого именно в малиновых беретах десантники участвовали в параде на Красной площади 7 ноября 1967 года. Но затем цвет все-таки решено было изменить, чтобы он совпадал с цветом полос на тельняшке и цветом чистого неба.
Малиновый берет десантников, который предшествовал голубомуФото: Владимир ФРОЛОВ
К 50-летию указа министра обороны, который вводил ношение голубого берета и тельняшки, в рязанском музее ВДВ подготовлена специальная выставка. На витрине – береты образца 1967 и 1969 годов, а также современный, принятый в российской армии. Среди экспонатов есть памятный знак «Тельняшка – наша легенда», выпущенный специально к юбилею.
Памятный знак для десантников, посвященный юбилею тельняшкиФото: Владимир ФРОЛОВ
Вокруг посетители выставки могут посмотреть головные уборы десантных войск и спецназа около 20 армий со всего мира, друге отечественное и иностранное снаряжение. Выставка будет работать до начала августа.
ИСТОЧНИК KP.RU