В Спасском районе вновь закрыли движение по наплавному мосту
Утром 18 июля у села Троица Спасского района закрыли движение по наплавному мосту через Оку, сообщает пресс-служба регионального УМЧС. По информации ведомства, причина закрытия – плановые технические работы.
«На месте выставлены предупреждающие знаки. Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, имеется объездная дорога. Жизнеобеспечение населения не нарушено», - говорится в сообщении.
Планируют открыть мост в этот же день в 18:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU