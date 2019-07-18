В Спасском районе вновь закрыли движение по наплавному мосту

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-18T11:57:09+03:00

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Утром 18 июля у села Троица Спасского района закрыли движение по наплавному мосту через Оку, сообщает пресс-служба регионального УМЧС. По информации ведомства, причина закрытия – плановые технические работы.

«На месте выставлены предупреждающие знаки. Дорожное сообщение с населенными пунктами не нарушено, имеется объездная дорога. Жизнеобеспечение населения не нарушено», - говорится в сообщении.

Планируют открыть мост в этот же день в 18:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU