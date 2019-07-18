«Мармакс» представил новую серию загородных домов для рязанцев

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-18T11:59:45+03:00

В строительстве используют керамический кирпич, а фасад будет выполнен в баварской кладке

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Девелопер «Мармакс» представил новую серию загородных домов. В компании отметили, что в этих домах усовершенствованные планировки, отделка и набор конфигураций. В строительстве будет использоваться керамический кирпич, а фасад выполнят в баварской кладке.

– Частный дом – отличное место для жизни и великолепная возможность отдохнуть на природе в праздники или выходные. Это мечта многих рязанцев, - рассказал девелопер. - Наш коттеджный поселок «Сказка в Лесу» Алеканово располагается в живописном месте. Развитая инфраструктура, транспортная доступность, и при этом – уединенная атмосфера и отличная экологическая обстановка делают коттеджный поселок прекрасным местом для семейных выходных.

В серии представлены дома разной площади – от 82 кв.м до 176 кв.м. Разработаны несколько вариантов планировок, так что подобрать нужный дом не составит труда.

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– Мы предлагаем большой выбор домов разной этажности и формата. Для большой семьи отлично подойдет двухэтажная серия домов FortHouse: комнаты для всех членов семьи, веранда, гардеробные и просторная кухня-гостиная, — рассказали в пресс-службе.

Для тех, кто предпочитает одноэтажные дома, представлена серия House с верандами и функциональными планировками.

В «Мармакс» разработали несколько комплектаций для каждого дома. Вы можете выбрать Базовую комплектацию, Стандартную или комплектацию Престиж.

Подробнее о серии домов можно узнать на сайте или по телефону отдела продаж 500-005.

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На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU