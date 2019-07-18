2019-07-18T11:38:50+03:00
Происшествия

Из больницы Рязани пропал пациент – он нуждается в медпомощи и не разговаривает

Мужчину разыскивают с понедельника
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе ВКонтакте, что в Рязани пропал 60-летний Сергей Тихонов.

Еще 15 июля мужчина ушел из больницы в облцентре и с тех пор его местонахождение не известно.

Внимание: Сергей Петрович нуждается в медицинской помощи, он не разговаривает!

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы седые, носит усы и бакенбарды, глаза голубые.

Был одет в светло-розовую рубашку, штаны цвета хаки, черные туфли.

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Сергея Тихонова, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чтобы отреставрировать памятник деревянного зодчества, власти Рязани ждали его обрушения
Переехали: на автобусах «Автоколонны 1310» будет зарабатывать троллейбусный парк
Власти продолжают вывозить из Рязани свалки мусора
Житель Мордовии скончался после серьезного ДТП на рязанской трассе
Фонд социального страхования расскажет рязанцам о своих услугах
За удар полицейскому в лицо молодого рязанца отправили в колонию строгого режима
В Рязани отмечают 50-летний юбилей десантного голубого берета
«Мармакс» представил новую серию загородных домов для рязанцев
В Спасском районе вновь закрыли движение по наплавному мосту
В Рязани появится второй в России станкоинструментальный кластер
В Рязани потомок «Оки» снес «ВАЗ» – пострадал ребенок
В российских магазинах торгуют маслом с рязанского завода-призрака
ГИБДД: массовое ДТП с маршруткой и троллейбусом спровоцировала легковушка
Минтранс: Водители обязаны соблюдать вафельную разметку на Первомайском проспекте
На прием в онкополиклинику рязанцы смогут записаться через мессенджеры
Рязанская экспедиция движется к Аляске по Тихому океану
Два райцентра Рязанской области соединят качественной и безопасной дорогой
Врач-уролог рязанской ОКБ преодолел сложный марафонский заплыв
В Касимове начальница уголовно-исполнительной инспекции попалась на взятке