Из больницы Рязани пропал пациент – он нуждается в медпомощи и не разговаривает
Мужчину разыскивают с понедельника
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе ВКонтакте, что в Рязани пропал 60-летний Сергей Тихонов.
Еще 15 июля мужчина ушел из больницы в облцентре и с тех пор его местонахождение не известно.
Внимание: Сергей Петрович нуждается в медицинской помощи, он не разговаривает!
Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы седые, носит усы и бакенбарды, глаза голубые.
Был одет в светло-розовую рубашку, штаны цвета хаки, черные туфли.
Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Сергея Тихонова, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU