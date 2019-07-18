Из больницы Рязани пропал пациент – он нуждается в медпомощи и не разговаривает

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-18T11:38:50+03:00

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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе ВКонтакте, что в Рязани пропал 60-летний Сергей Тихонов.

Еще 15 июля мужчина ушел из больницы в облцентре и с тех пор его местонахождение не известно.

Внимание: Сергей Петрович нуждается в медицинской помощи, он не разговаривает!

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы седые, носит усы и бакенбарды, глаза голубые.

Был одет в светло-розовую рубашку, штаны цвета хаки, черные туфли.

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Сергея Тихонова, просят позвонить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU