В Рязани появится второй в России станкоинструментальный кластер

СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-18T12:01:22+03:00

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Все инициативы по развитию станкостроительной отрасли в Рязанской области получат поддержку государства. Это стало ясно после подписания соглашения о создании в нашем регионе станкоинструментального кластера (второго в России после Санкт-Петербурга). В подготовке документа приняли участие областное министерство промышленности и экономического развития, рязанский институт Московского политехнического университета и 16 предприятий, работающих по данному направлению.

Кластер – объединение производителей вокруг профильного вуза, которое позволяет кооперироваться, конкурируя, повышать квалификацию кадров, увеличивать производительность труда, поощрять создание стартапов и мелких предприятий-подрядчиков.

– К концу следующего года мы запустим электронную площадку внутренней кооперации промышленных предприятий Рязанской области, – пообещал директор фонда развития промышленности Рязанской области Артем Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU