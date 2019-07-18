В российских магазинах торгуют маслом с рязанского завода-призрака

СЕГОДНЯ 10:52 2019-07-18T10:56:42+03:00

На Куйбышевском шоссе масло не производят - Роспотребнадзор. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Роспотребнадзор призывает не покупать подозрительную молочную продукцию и сообщать в ведомство о фактах продажи масла «Традиционное»

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На территории России находится в обороте фальсифицированное масло, которые якобы изготовили в Рязани. Об этом информирует пресс-служба управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

В магазинах страны контролирующие органы обнаружили масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное» мдж 82,5%. На этикетке продукта указан производитель: ООО «Веста» (юридический адрес: Москва, ул. Удальцова, д. 77, пом. III, комн. 3б), адрес производства: Рязань, ул. Куйбышевское шоссе, д. 25, стр. 28.

Инспекторы Роспотребнадозора выяснили, что ООО «Веста» никакую продукцию на Куйбышевском шоссе не выпускает. Соответственно, данное масло относится к фальсификату.

Отметим, что в настоящее время по указанному адресу в Рязани работают строительные, дорожно-строительные и клининговые фирмы., д.25, стр.28 не осуществляет.

О всех известных фактах продажи этого масла необходимо сообщать в рязанский Роспотребнадзор.

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ИСТОЧНИК KP.RU