Рязанская экспедиция движется к Аляске по Тихому окаену

СЕГОДНЯ 08:47 2019-07-18T08:48:51+03:00

Кадр видеозаписи: капитан яхты, которая держит курс на Аляску, за штурвалом

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Экспедиция рязанского отделения Русского географического общества, которая должна изучить состояние старых русских крепостей, построенных 200 и более лет назад на Аляске (тогда этот полуостров принадлежал Российской империи), уже почти у цели. Еще 9 июля яхта с исследователями вышла из американчского города Сиэтл в Тихий океан.

Проходя мимо Канады, яхта зашла в небольшую гавань, где произошла встреча двух полярных исследователей – руководитель российской экспедиции Михаил Малахов и его коллега, полярный исследователь Трейм Майгер. 31 год назад они проводили совместные тренировки, готовясь покорить Северный полюс.

– Мы просто зашли поприветствовать Трейма, как старого друга, – признался Малахов.

ИСТОЧНИК KP.RU