2019-07-18T07:59:27+03:00
Спорт

Врач-уролог рязанской ОКБ преодолел сложный марафонский заплыв

В Московской области прошло Первенство по плаванию на открытой воде Кубок «Титан Триатлон»
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Фото: министерство здравоохранения Рязанской области.Фото: министерство здравоохранения Рязанской области.
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Врач урологического отделения рязанской ОКБ Алексей Стрелков участвовал в состязаниях «Титан Рэйс», которые прошли 14 июля в подмосковных Бронницах, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

В Московской области завершился чемпионат России по триатлону на дистанции 113 км – отборочный тур на чемпионат Европы. В рамках соревновательного дня состоялось Первенство по плаванию на открытой воде Кубок «Титан Триатлон».

- В плавании на открытой воде спортсмены соревновались в заплывах на 300 метров, 1,9 км и 3,8 км, - рассказал Алексей Стрелков. - Дистанция 3,8 км, в которой я участвовал, была самой сложной для спортсменов, поэтому оказалось наименее массовой.

Заплыв проходил по круговому движению озера Бельское. Врач-уролог ОКБ Алексей Стрелков преодолел дистанцию 3.8 км. Но, как признается он сам, ценность соревнований не только в испытании на прочность. Это еще и возможность провести время среди энергичных и схожих по духу людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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