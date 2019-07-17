2019-07-17T09:39:41+03:00
Спорт

Назначены публичные слушания по строительству в Рязани футбольного манежа

Изучить экспозицию проекта можно уже в ближайшую пятницу
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Не все жители микрорайона Мервино довольны строительством футбольного манежа. У них будет возможность высказать свои претензии чиновникам.Не все жители микрорайона Мервино довольны строительством футбольного манежа. У них будет возможность высказать свои претензии чиновникам.
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В Рязани назначены публичные слушания о предоставлении разрешения на строительство в микрорайоне Мервино крытого футбольного манежа. Всего под застройку в зоне городских парков, скверов, бульваров необходимо выделить 5722 кв. метров.

Экспозицию проекта начнут проводить с 19 июля по 8 августа по адресу: ул. Введенская, д. 107 (фойе здания). Консультировать посетителей экспозиции будут 30 июля с 10:30 до 11:00 там же, в кабинете 219.

Состоятся публичные слушания 8 августа в 18:15 по адресу: Рязань, ул. Введенская, 107, каб. 219.

Напомним, областные чиновники вновь вернулись к идее строительства в Рязани футбольного манежа. На портале госзакупок появилась заявка на поиск подрядчика, который бы разработал проектную документацию на объект капитального строительства «Крытый футбольный манеж в Рязани» (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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