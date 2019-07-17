В рязанских лесах потерялся не ориентирующийся в пространстве дедушка

СЕГОДНЯ 09:19 2019-07-17T09:19:50+03:00

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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе в ВКонтакте, что в Рязанской области пропал 83-летний Валентин Сенюков.

Мужчина живет в селе Красный холм Шиловского района. Во вторник, 16 июля, он ушел в лес и не вернулся.

Внимание: Валентин Иванович не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи!

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы русые с проседью.

Был одет в серую футболку, черные трико, белый медицинский халат, белую кепку и резиновые сапоги.

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Валентина Сенюкова, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU