В рязанских лесах потерялся не ориентирующийся в пространстве дедушка
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе в ВКонтакте, что в Рязанской области пропал 83-летний Валентин Сенюков.
Мужчина живет в селе Красный холм Шиловского района. Во вторник, 16 июля, он ушел в лес и не вернулся.
Внимание: Валентин Иванович не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи!
Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы русые с проседью.
Был одет в серую футболку, черные трико, белый медицинский халат, белую кепку и резиновые сапоги.
Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Валентина Сенюкова, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU