В Рязани восстановили движение по Первомайскому проспекту
Работы по ремонту теплотрассы завершили раньше сроков
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Во вторник, 16 июля, в первой половине дня завершились работы по ремонту теплотрассы на Первомайском проспекте (Рязань). Напомним, что в районе перекрестка с улицей Дзержинского был вырыт здоровенный котлован, движение в сторону Московского шоссе осуществлялось всего по одной полосе. На участке постоянно возникали автомобильные заторы.
В настоящее время движения восстановлено в полном объеме. Ранее предполагалось завершить работы в четверг, 18 июля, но подрядчики смогли выполнить объем с опережением графика.
ИСТОЧНИК KP.RU
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