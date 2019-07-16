2019-07-16T22:46:30+03:00
Общество

В Рязани восстановили движение по Первомайскому проспекту

Работы по ремонту теплотрассы завершили раньше сроков
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 16 июля, в первой половине дня завершились работы по ремонту теплотрассы на Первомайском проспекте (Рязань). Напомним, что в районе перекрестка с улицей Дзержинского был вырыт здоровенный котлован, движение в сторону Московского шоссе осуществлялось всего по одной полосе. На участке постоянно возникали автомобильные заторы.

В настоящее время движения восстановлено в полном объеме. Ранее предполагалось завершить работы в четверг, 18 июля, но подрядчики смогли выполнить объем с опережением графика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Граффити Паустовского стало новой достопримечательностью Спас-Клепиков
Рязанскую и Тульскую области соединит новая дорога
В среду в Рязанскую область вновь придут дожди
Любимов: Подрядчики должны нести ответственность за срыв сроков строительства
Воду с пляжей Рязанской области проверили в лаборатории
В Рязани разыскивают очевидцев смертельного ДТП на улице Ситниковской
К контролю строительства яслей в Рязани хотят привлекать правоохранительные органы
Житель Абхазии приехал в Рязань, чтобы обворовывать автомобилистов
Два дня в Рязани на десяти улицах будут отключать электричество
Рязанский дзюдоист Михаил Пуляев взял «бронзу» Гран-при в Будапеште
В Рязани запустили обсуждение идеи памятника, который уже возводят
Под Рязанью пройдет третий этап чемпионата России по ралли-кроссу
Полиция ищет вандалов, орудовавших в Комсомольском парке
В Рязани обнаружили еще 14 водителей-наркоманов
В Комсомольском парке Рязани вандалы уничтожили все урны
В Рязани неожиданно подорожали овощи