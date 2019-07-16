В Рязани восстановили движение по Первомайскому проспекту

СЕГОДНЯ 22:44 2019-07-16T22:46:30+03:00

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Во вторник, 16 июля, в первой половине дня завершились работы по ремонту теплотрассы на Первомайском проспекте (Рязань). Напомним, что в районе перекрестка с улицей Дзержинского был вырыт здоровенный котлован, движение в сторону Московского шоссе осуществлялось всего по одной полосе. На участке постоянно возникали автомобильные заторы.

В настоящее время движения восстановлено в полном объеме. Ранее предполагалось завершить работы в четверг, 18 июля, но подрядчики смогли выполнить объем с опережением графика.

ИСТОЧНИК KP.RU