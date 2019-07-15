2019-07-15T11:17:01+03:00
Общество

Одна из рязанских маршруток на несколько дней изменит схему движения

В Горроще продолжают ремонтировать теплотрассу, поэтому часть улицы будет закрыта
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В Рязани продолжают ремонтировать теплотрассы. Неудобства как для водителей, так и для граждан...В Рязани продолжают ремонтировать теплотрассы. Неудобства как для водителей, так и для граждан...Фото: Михаил ФРОЛОВ
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С 16 по 18 июля в Рязани изменится движение пассажирского транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. Изменения коснутся маршрутки №85, которая будет следовать по следующей схеме:

- при движении из города от остановки «ТРК Полетаевский», а также при движении в город от остановки «Технологический колледж» автобус будут следовать по Черновицкой улице, далее по своему маршруту.

По информации властей, причина изменения движения — капитальный ремонт теплотрассы и закрытие движения транспорта в районе дома №44 по улице Островского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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