Одна из рязанских маршруток на несколько дней изменит схему движения
С 16 по 18 июля в Рязани изменится движение пассажирского транспорта, сообщает пресс-служба городской администрации. Изменения коснутся маршрутки №85, которая будет следовать по следующей схеме:
- при движении из города от остановки «ТРК Полетаевский», а также при движении в город от остановки «Технологический колледж» автобус будут следовать по Черновицкой улице, далее по своему маршруту.
По информации властей, причина изменения движения — капитальный ремонт теплотрассы и закрытие движения транспорта в районе дома №44 по улице Островского.
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ИСТОЧНИК KP.RU